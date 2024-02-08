قطر تشهد تفوق عرب آسيا على عرب إفريقيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح منتخب قطر في الحفاظ على حظوظ العرب، باقتناص كأس آسيا بعدما أطاح بإيران في قبل نهائي النسخة الجارية، وضرب موعدًا مع الأردن، في نهائي عربي خالص.

وستكون مواجهة قطر مع الأردن ثالث نهائي عربي خالص بعد مواجهة السعودية والإمارات في نهائي نسخة، 1996، والعراق مع السعودية في نهائي نسخة 2007.

وعلى الصعيد الإفريقي كانت ثورة العرب خامدة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث لم تنجح المنتخبات العربية وهي، مصر، الجزائر، تونس، المغرب وموريتانيا في تحقيق نتائج تضمن لهم الوصول للمراحل النهائية، حيث ودع العرب مبكرًا البطولة من دور المجموعات ودور الـ 16، لينتهي مشوار العرب في إفريقيا سريعًا، رغم الآمال الكبيرة التي عقدت على منتخبي مصر والمغرب تحديدًا لاقتناص أحدهما النجمة السمراء.

ودع منتخب الجزائر ومنتخب تونس بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، من دور المجموعات، بينما منتخب مصر ومنتخب موريتانيا بشق الأنفس إلى دور الـ 16، وتأهل منتخب المغرب كمتصدر مجموعته وكان هو الاستثناء الوحيد، إلا إنه انهار أمام جنوب إفريقيا وودع البطولة من دور الـ 8.

وودع منتخب مصر صاحب العدد القياسي في تحقيق البطولة ووصيف النسخة الماضية، النسخة الجارية بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية، ثم ودع منتخب موريتانيا البطولة في الدقيقة الأخيرة بهدف قاتل على يد الرأس الأخضر، بينما ودع منتخب المغرب، على يد جنوب إفريقيا بالخسارة أمامه بهدفين نظيفين.

وفي قطر، كان العرب حاضرين بقوة في بطولة كأس آسيا 2023 حيث قدموا واحدة من أفضل المباريات في تاريخ البطولة، وتمكنت 8 فرق عربية من التأهل إلى دور الـ 16 وهي قطر، البحرين، فلسطين، العراق، الأردن، الإمارات، السعودية، وسوريا، ولولا مواجهات قطر ضد فلسطين والأردن ضد العراق في دور الـ 16، لكان حضور العرب أكبر في الدور ربع النهائي.

وقدم منتخب قطر ومنتخب الأردن، أداء استثنائيًا في البطولة أمام أكبر منتخبات آسيا، حيث كانت البداية من الأردن الذي أقصى العراق في لقاء تاريخي انتهى بالثواني الأخيرة بريمونتادا رائعة من النشامى.

وواصل منتخبي قطر والأردن مسيرتهما حيث تأهلا على حساب أوزبكستان وطاجيكستان على الترتيب، وفي نصف النهائي ضرب الثنائي العربي موعدًا مع اثنين من أقوى الفرق تاريخيًا في آسيا، حيث واجه منتخب الأردن نظيره كوريا الجنوبية وضرب قطر موعدًا مع إيران.

وأعطى منتخب الأردن درسًا قويًا لرفاق سون بعدما تغلبوا عليهم 0/2، بينما خطفت قطر بطاقة التأهل من إيران في لقاء رائع بنتيجة 2/3.

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