قطر تهزم إيران وتلاقي الأردن في نهائي كأس آسيا

المصدر: الدوحة - رويترز

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باتت قطر على بُعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب كأس آسيا لكرة القدم بتأهلها لمواجهة الأردن في نهائي البطولة المقامة على أرضها بعد فوزها 3 - 2 على إيران في قبل النهائي، بإستاد الثمامة أمس.

ويدين المنتخب القطري، المتوج بلقب النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات، بفضل كبير في فوزه لمهاجمه أكرم عفيف الذي سجل هدفاً وصنع آخر، وكذلك المعز علي الذي أحرز هدف الفوز قرب النهاية.

ويلتقي المنتخب القطري في النهائي المقرر في إستاد لوسيل السبت المقبل، مع نظيره الأردني الذي تأهل للنهائي الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه بهدفين نظيفين على كوريا الجنوبية، أول من أمس.

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