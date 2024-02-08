«+ 90».. شهد ودموع في كأس آسيا

المصدر: دبي - علي شدهان

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عاشت جماهير غالبية المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم بنسختها الـ 18 المتواصلة في قطر حتى 10 فبراير الجاري، على وقع فصول مثيرة من الشهد تارة والدموع تارة أخرى نتيجة تسجيل أهداف بعد الدقيقة 90، أو ما يعرف بـ«+ 90» أو الدقيقة القاتلة من زمن المباريات.

وحدثت فصول الشهد والدموع في 21 مباراة منذ دور المجموعات من كأس آسيا في مؤشر على قلة التركيز من جانب لاعبي المنتخب المسجل عليه هدف في الدقيقة «+ 90»، وقوة الإصرار على التسجيل من جانب لاعبي المنتخب صاحب الهدف في الوقت القاتل.

وكثيراً ما تكتسب أهداف «+ 90»، قدراً عالياً من الإثارة والحماس والندية لدى عموم أطراف كرة القدم، جماهير ومتابعين ومعنيين، خصوصاً عندما تشكل تلك الأهداف، عنصر حسم في تحديد مسار هذا المنتخب أو ذاك في بطولات الساحرة المستديرة.

21 مباراة

وتوزعت الأهداف التي عرفتها المباريات الـ 21 بعد الدقيقة «90» على القطري أكرم عفيف في شباك منتخب لبنان في الدقيقة 90 + 6، والطاجيكي نور الدين خمروكولوف في مرمى منتخب لبنان أيضاً في الدقيقة 2+90، والإماراتي يحيى الغساني في مباراتي هونغ كونغ وإيران في الدقيقة 5+90، والدقيقة 3+90 على التوالي، والياباني اتارو ايندو في مرمى منتخب العراق في الدقيقة 3+90، والإندونيسي ساندي والاش في شباك منتخب اليابان في الدقيقة 1+90، والفيتنامي نيغوين كوانغ هاي في مرمى منتخب العراق في الدقيقة 1+ 90، والعراقي أيمن حسين في مرمى منتخب فيتنام في الدقيقة 12+90.

كما سجل الأردني يزن العرب بالخطأ في مرماه أو ما يعرف بـ «النيران الصديقة» لصالح منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 1+90، وسجل البحريني علي مدن في مرمى منتخب ماليزيا في الدقيقة 5+90، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين في شباك منتخب ماليزيا في الدقيقة 4+90، والماليزي روميل موراليس في مرمى منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 15+90، والسعودي علي البليهي في مرمى منتخب عُمان في الدقيقة 6+90، والأسترالي هاري سوتر في مرمى منتخب إندونيسيا في الدقيقة 1+90.

وسجل لاعب منتخب الإمارات، خليفة الحمادي هدفاً لمصلحة الأبيض في مرمى منتخب طاجيكستان في الدقيقة 5+90، والأردني يزن العرب في مرمى منتخب العراق في الدقيقة 5+90، والأردني نزار الرشدان في مرمى منتخب العراق في الدقيقة 7+90، والكوري الجنوبي تشو جو سونغ في مرمى منتخب السعودية في الدقيقة 9+90، والكوري الجنوبي هوانغ هي تشان في شباك منتخب استراليا في الدقيقة 6+90، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين في مرمى منتخب استراليا في الدقيقة 104، والإيراني علي رضا جهانبخش في مرمى منتخب اليابان في الدقيقة 6+90.

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