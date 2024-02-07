منها عدم المبالغة.. مدرب الأردن يكشف سر الفوز على كوريا الجنوبية

المصدر: البيان

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أكد الحسين عموتة مدرب الأردن، أن الفوز على كوريا الجنوبية، تحقق بعد دراسة وتخطيط.

وكشف عموتة في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، السر الأهم في تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين، حيث قال: "سر الفوز هو عدم المبالغة في احترام الخصم رغم قوته".

وتابع: "احترمنا منافسنا بعض الشيء لكننا منذ البداية انتهجنا أسلوبًا هجوميًا فاعلاً، منح لاعبينا الثقة المطلوبة".

ولفت عموتة إلى أن التحضير الذهني كان مثاليًا، وساهم في تعزيز ثقة اللاعبين بقدراتهم.

وبين عموتة أنه في محاضرة قبل المباراة أكد للاعبين ضرورة الاستمتاع بلعب كرة القدم وتنفيذ الواجبات الدفاعية والهجومية.

وأضاف: "لعبنا برتم المباراة وتحكمنا بسيرها، وفي بعض الأحيان انكمشنا دفاعيًا، خاصة بعد التقدم بهدفين".

وختم: "استفدنا من الأرقام، فمنتخب كوريا استقبل أهدافًا كثيرة في البطولة، لذلك عملنا على استثمار هذا الضعف، بتكثيف الهجوم".

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