فرهاد مجيدي: صعود إيران لنهائي كأس آسيا يحرمني من مهدي قائدي

المصدر: متابعة – محمد فضل

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يجد الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني لفريق اتحاد كلباء، نفسه في حيرة بين رغبته في ذهاب منتخب بلاده إلى نهائي كأس آسيا الحالية المقامة في قطر، وتتويجه باللقب، وبين رغبته في تحقيق مفاجأة، وقيادة فريقه للفوز على العين في مباراة الفريقين الجمعة المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الأمر الذي يرفع أسهمه كمدرب، لكن «النمور» بحاجة إلى خدمات اللاعب مهدي قائدي في لقاء الزعيم، كونه لاعباً مؤثراً، وأحد الأوراق الرابحة عند مواطنه مجيدي، ويبدو أنه لن يكون متاحاً إلا في حال عدم صعود منتخب إيران للنهائي.

ويدرك فرهاد مجيدي، مدرب كلباء، أهمية وجود لاعب تقني وصاحب حلول مثل «قائدي»، في مباراة صعبة، أمام العين، ويعلم أيضاً تأثير غيابه، لكنه بالمقابل يأمل أن يكون لقب كأس آسيا من نصيب إيران، وأن يسهم «قائدي» في تحقيق هذا الإنجاز، فكيف يتابع مدرب كلباء مباراة إيران وقطر، بعين الإيراني الذي يرغب في حصول منتخب بلاده على اللقب الآسيوي ، أم برغبة المدرب الذي يريد قيادة فريقه لتحقيق مفاجأة، بالفوز على العين.

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