«النشامى» إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه

المصدر: الدوحة - رويترز

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بلغ منتخب الأردن نهائي كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز 2 - صفر على كوريا الجنوبية، في الدور قبل النهائي على ملعب أحمد بن علي، أمس.

وسجل يزن النعيمات الهدف الأول لـ«النشامى» في الدقيقة 53، بعد تمريرة من موسى التعمري، الذي سجل الهدف الثاني، بعدها بنحو 13 دقيقة. وسيطر الأردن على اللقاء منذ البداية، ومنح المهاجم النعيمات التقدم لبلاده بتسديدة من فوق الحارس هيون-وو، بعدما استخلص مهاجم مونبلييه الكرة في وسط ملعب كوريا الجنوبية.

وعزز التعمري النتيجة، بتسديدة بعد مجهود فردي رائع، تفوق فيه على مدافعي كوريا الجنوبية من قبل منتصف الملعب. وينتظر الأردن، الذي كان إنجازه الأفضل بلوغ دور الثمانية في مشاركته الأولى 2004، وكرره 2011، الفائز من لقاء اليوم بين منتخب قطر، حاملة اللقب ومستضيفة البطولة، وإيران، في النهائي السبت المقبل.

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