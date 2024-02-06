كأس آسيا 2023.. قطر نحو النهائي الثاني

المصدر: وام

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يتطلع المنتخب القطري حامل لقب النسخة الماضية 2019 من كأس آسيا، إلى مواصلة مشواره للمباراة النهائية من البطولة المقامة حاليا في الدوحة، وذلك حينما يواجه منتخب إيران غدا في نصف النهائي على استاد الثمامة.

وتأهل منتخب قطر إلى نصف النهائي بعد فوزه على منتخب أوزباكستان 3-2 بركلات الترجيح في ربع النهائي، فيما فاز على منتخب فلسطين بدور الـ 16 بنتيجة 2-1، وقبلها تأهل من مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة بعد فوزه على كل من لبنان 3-0، وطاجيكستان 1-0، والصين بالنتيجة ذاتها.

أما منتخب إيران فقد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على منتخب اليابان 2-1 في ربع النهائي، وقبله على المنتخب السوري 5-3 بركلات الترجيح في دور الـ 16، فيما تأهل متصدرا المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة أيضا بعد فوزه على كل من فلسطين 4-1، وهونج كونج 1-0، ومنتخبنا الوطني 2-1.

وتعد هذه هي المواجهة الثالثة للمنتخبين في البطولة، حيث التقيا من قبل في نسخة 1988 بقطر، وفاز فيها منتخب إيران 2-0، والثانية في نسخة 2015 بأستراليا، وفاز فيها منتخب إيران أيضا 1-0.

و بلغ عدد المواجهات بين المنتخبين بين الودي والرسمي 22 مباراة، فازت إيران في 14 منها، وقطر في مباراتين، وكان التعادل حاضرا في 6 مباريات.

وأحرز منتخب إيران اللقب 3 مرات في نسخ 1968، و1972، و1976، فيما تأهل إلى نصف النهائي في 6 نسخ، لكنه لم يحقق الفوز، وكان آخرها أمام اليابان بالنسخة الماضية في الإمارات، وقبلها أمام الصين في 2004، والسعودية مرتين في 1996، و1988، وأمام الكويت مرتين في 1984، و1980.

فيما أحرز منتخب قطر اللقب مرة واحدة بنسخة 2019، والتي أقيمت بالإمارات، في أول وصول إلى المباراة النهائية.

وأكد أمير قالينوي مدرب منتخب إيران" انه شدد على لاعبي فريقه أن الهدف هو الفوز، والوصول إلى المباراة النهائية، ونسيان كل ما وصل اليه الفريق، والتفكير فقط فيما هو قادم".

وقال مدرب منتخب قطر ماركيز لوبيز: "سنخوض مباراة صعبة ومعقدة، هذه هي المباراة السادسة لنا في البطولة، وهذا يمثل مجهودا بدنيا على اللاعبين، ولكننا على ثقة بأننا سنقدم مباراة كبيرة".

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