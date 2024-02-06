طاقم إماراتي يدير لقاء الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

المصدر: دبي - البيان

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كلفت لجنة الحكام الآسيوية طاقمنا المونديالي، بقيادة حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن، بإدارة مباراة منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية التي تقام اليوم على استاد أحمد بن علي في الدوحة، ضمن مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2023. ويضم طاقمنا الوطني الدولي للمباراة كلاً من، محمد أحمد يوسف «مساعد أول» حسن المهري «مساعد ثان» عمر آل علي «حكم فيديو».

وستنطلق منافسات الدور قبل النهائي اليوم، حيث يلتقي منتخب الأردن نظيره منتخب كوريا الجنوبية، في حين، تنطلق المباراة الثانية غداً، حيث يواجه المنتخب القطري، حامل اللقب، مع إيران. وذكر الاتحاد الآسيوي أن الأردن تغلب على طاجيكستان، بهدف نظيف على ستاد أحمد بن علي ليتأهل إلى قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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