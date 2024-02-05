حضور عربي شبه دائم في نصف نهائي كأس آسيا

المصدر: دبي - علي شدهان

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مع وصول منتخبي قطر والأردن إلى نصف نهائي النسخة 18 من كأس آسيا لكرة القدم في قطر، تكون المنتخبات العربية قد سجلت حضوراً شبه دائم في نصف نهائي كأس آسيا في 12 مرة سابقة بلغت فيها مربع الأربعة الكبار طوال 52 عاماً منذ أول ظهور عربي على مسرح البطولة في النسخة الخامسة بتايلاند 1972.

وفي ثاني ظهور للمنتخبات العربية في النسخة السادسة من كأس آسيا في إيران 1976، تأهل منتخبا العراق والكويت إلى الدور نصف النهائي، والتقى المنتخبان معاً، وفاز الأزرق الكويتي على شقيقه العراقي بثلاثة أهداف لهدفين، بينما شهدت النسخة السابعة في الكويت 1980، تأهل الأزرق الكويتي وحيداً إلى الدور نصف النهائي، وفاز على نظيره الإيراني بهدفين لهدف، وفي النسخة الثامنة في سنغافورة 1984، تأهل منتخبا السعودية والكويت إلى نصف النهائي.

3 منتخبات

وفي النسخة التاسعة لكأس آسيا في قطر 1988، تأهل المنتخب السعودي وحيداً إلى نصف النهائي، بينما شهدت النسخة العاشرة في اليابان 1992، تأهل منتخبي الإمارات والسعودية إلى الدور نصف النهائي، وشهدت النسخة 11 في الإمارات 1996، تأهل 3 منتخبات عربية إلى الدور نصف النهائي هي: الإمارات والسعودية والكويت.

النسخة 12

وتأهل المنتخب السعودي وحيداً إلى نصف نهائي النسخة 12 من كأس آسيا في لبنان 2000، بينما تأهل الأحمر البحريني وحيداً أيضاً إلى نصف نهائي النسخة 13 في الصين 2004، بينما تأهل منتخبا العراق والسعودية إلى نصف نهائي النسخة 14 في ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند 2007.

وضمن منتخبا الإمارات والعراق التأهل إلى نصف نهائي النسخة 16 في أستراليا 2015، بينما شهدت النسخة 17 في الإمارات 2019، تأهل منتخبي الإمارات وقطر إلى الدور نصف النهائي.

وفي النسخة 18 في قطر 2024، يواجه العنابي القطري نظيره الإيراني بعد غدٍ، بينما يلتقي المنتخب الأردني نظيره الكوري الجنوبي غداً، سعياً إلى الوصول للمباراة النهائية، والمنافسة على حصد اللقب القاري السبت المقبل.

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