للمرة الأولى في تاريخه.. منتخب الأردن يبلغ نصف نهائي كأس آسيا

المصدر: وكالات

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حقق الأردن انجازا تاريخيا بتأهله لقبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة بعدما بتغلب 1-صفر على منتخب طاجيكستان في دور الثمانية من البطولة المقامة في قطر اليوم الجمعة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 عندما استغل عبد الله نصيب ركلة ركنية ليلعب ضربة رأس اصطدمت بوحدات حانونوف لاعب طاجيكستان إلى داخل شباكه.

ويواجه منتخب الأردن في الدور المقبل يوم الثلاثاء المقبل الفائز من المواجهة التي تجمع أستراليا وكوريا الجنوبية والتي تقام في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وهيمن الأردن على أغلب فترات الشوط الأول وسنحت ليزن النعيمات فرصتان لهز الشباك لكنه لم يستغلهما.

وكانت الأولى في الدقيقة الثالثة عندما أطلق تسديدة مرت بجوار القائم، بينما هز الشباك من الخارج في الدقيقة 30.

وأطلق إحسان بانشانبي لاعب طاجيكستان تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة قبل أن يعلن الحكم وجود حالة تسلل.

لكن نصيب نجح في التقدم لصالح الأردن بعدما اصطدمت ضربة رأس لعبها في صدر حانونوف، الذي كان قد وضع فريقه في المقدمة أمام الإمارات في دور الستة عشر، لتدخل الشباك.

وحاصر منتخب طاجيكستان نظيره الأردني سعيا لإدراك التعادل. بينما اعتمد الأردن على الهجمات المرتدة، قاد إحداها النعيمات الذي مرر الكرة إلى موسى التعمري الذي علت تسديدته العارضة في الدقيقة 71.

وكاد أليشر شوكوروف لاعب طاجيكستان أن يهز الشباك من تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكن حارس المرمى يزيد أبو ليلى تصدى لمحاولته ببراعة.

وصمد المنتخب الأردني تحت الضغط ليتأهل إلى قبل النهائي في المحاولة الثالثة، بعدما تعثر في دور الثمانية عامي 2004 و2011.

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