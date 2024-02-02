سوريا تتخذ قرارًا حاسمًا مع هيكتور كوبر

المصدر: البيان

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اتخذ الاتحاد السوري لكرة القدم، قرارًا حاسمًا مع هيكتور كوبر، الذي يتولى الإدارة الفنية لمنتخب نسور قاسيون.

وكان كوبر وصّل مؤخرًا بالمنتخب السوري إلى دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023، وودّع نسور قاسيون بصعوبةٍ، إذ فرضوا التعادل بنتيجة 1-1 على المنتخب الإيراني، قبل أن يخسروا ركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

وعلى الفور، قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، الإبقاء على كوبر وجهازه المعاون المكون من محمود فايز، وعصام الحضري مدرب حراس المرمى، وتجديد عقد المدرب الأرجنتيني لفترة جديدة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن مسؤولي الاتحاد السوري لكرة القدم، عقدوا اجتماعًا بالفعل مع المدرب الأرجنتيني بعد الخروج من كأس أمم آسيا 2023، وعرض الاتحاد السوري على كوبر تجديد عقده مع نسور قاسيون، والبقاء مع طاقمه الفني الذي يضم المصريين فايز والحضري.

ورحب كوبر بالعرض المقدم للاستمرار في منصبه، ليستكمل المشوار مع منتخب سوريا الذي تولى تدريبه في فبراير 2023.

وسيذهب المدرب السابق لمنتخبي مصر وأوزباكستان في إجازةٍ قصيرةٍ إلى بلاده، بعد انتهاء مشوار سوريا في كأس أمم آسيا، وسوف يباشر بعدها إجراءات تجديد عقده.

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