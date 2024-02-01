الصافرة الإماراتية حاضرة في مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية

المصدر: الدوحة - البيان

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عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حكم الساحة الدولي عادل النقبي، حكماً رابعاً، والحكم المساعد الدولي حسن المهري حكماً خامساً، والحكمين الدوليين محمد عبد الله، وعمر آل علي «حكما فيديو»، ضمن طاقم حكام مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، التي ستُقام اليوم على استاد الجنوب في دور الثمانية لكأس آسيا في الدوحة.

وتعد هذه المشاركة السابعة لطاقمنا الوطني، الذي أدار مباريات ماليزيا والأردن، وسوريا وأستراليا، والأردن والبحرين، في مرحلة دور المجموعات، ومباراة أستراليا وإندونيسيا في دور الستة عشر، كما شارك بعض عناصره، حكاماً للفيديو، ضمن أطقم التحكيم التي أدارت مباريات أوزبكستان وتايلاند، والسعودية وكوريا الجنوبية، والبحرين واليابان، ضمن ذات الدور.

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