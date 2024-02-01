مدرب الإمارات يحرم علي مبخوت من رقم تاريخي

المصدر: البيان

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تضاءلت حظوظ علي مبخوت، الهدّاف التاريخي لمنتخبنا الإماراتي، في تحطيم الرقم القياسي لأفضل الهدافين التاريخيين لبطولة كأس أمم آسيا.

ولم يظهر مبخوت في نسخة 2023 من البطولة بقرارٍ من باولو بينتو، مدرب منتخبنا الإماراتي، والذي أبقى عليه خارج القائمة كليا في بعض المباريات.

وتجمّد رصيد صاحب القميص رقم 7 عند 9 أهدافٍ في البطولة القارية.

واستمر فارق الأهداف الخمس بين مبخوت وعلي دائي، أفضل هدّافي البطولة على مر تاريخها، إذ سجل الدولي الإيراني السابق 14 هدفا.

وعلى الجانب الآخر، فقد فك المعز علي، نجم المنتخب القطري، شراكته مع مبخوت بـ9 أهدافٍ في رصيديهما من خلال نسخة 2023 الجارية.

وسجل المعز هدفا حتى الآن بشعار العنابي، ليتقدم إلى المركز الثاني في قائمة أفضل هدّافي البطولة، ويقلص الفجوة بينه وبين دائي.

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