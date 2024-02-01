حكم سعودي سابق: طرد أيمن حسين صحيح.. وهذا كان على الحكم أن يفعله

المصدر: البيان

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تمنّى عمر المهنا الحكم الدولي السابق، لو أن علي رضا فاغاني حكم مواجهة العراق والأردن، تصرّف بحكمةٍ أكبر عوضًا عن إشهار البطاقة الحمراء.

وكان المنتخبان الشقيقان قد تصادما خلال موقعة دور الـ 16 من كأس أمم آسيا 2023، حيث حقق النشامى الانتصار الصعب بنتيجة 3-2.

ولعب أسود الرافدين منقوصين منذ الدقيقة الـ 77، إذ أشهر فاغاني الإنذار الثاني، ومن ثم الطرد، في وجه أيمن حسين، نجم المنتخب العراقي، بحجة تضييع الوقت في الاحتفال بهدفه.

وافتتح المهنا حديثه مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية مؤكدًا، "الطرد صحيحٌ وفقاً لنص القانون.. ومن الناحية الحرفية، فالنص موجودٌ".

ويشير المهنا إلى نص المادة 12 من قانون كرة القدم المتعلقة بالأخطاء وسوء السلوك، والتي توجب إنذار أي لاعب يرتكب "سلوكًا غير رياضي"، وهو ما اندرج تحته سلوك حسين، وشرح الحكم السعودي المعتزل، "بحسب المادة التي استند عليها فاغاني، فبإمكان اللاعبين الاحتفال بتسجيل الأهداف، على ألا يكون الاحتفال مفرطًا.. ولا يتسبب في إضاعة الوقت".

إلا أن الرجل الذي شغل منصب رئيس لجنة الحكّام في الاتحاد السعودي لكرة القدم يرى بأن فاغاني كان يجب ألا يشهر البطاقة الصفراء الثانية للمهاجم، وقال المهنا، "من واقع الخبرة، والباع الطويل في المجال، فأعتقد بانه كان من الأولى أن يدير فاغاني هذا الإنذار.. في مثل هذه المباراة، كان يجب أن يدير (الحادثة) بشكلٍ أفضل مما فعل".

وأوضح بهذا الصدد، "حسين أمضى دقيقةً و10 ثوانٍ فقط في الاحتفال، وهذا أمرٌ متاحٌ.. من وجهة نظري، كان يجب ألا ينذر اللاعب".

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