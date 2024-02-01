6 منتخبات عربية تودع المنافسات كأس آسيا 2023

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم، والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما أكمل منتخب إيران عقد الفرق المتأهلة إلى هذا الدور أمس الأربعاء، بفوزه على منتخب سوريا، ليواجه منتخب اليابان المتأهل على حساب البحرين.

وتأهلت منتخبات، طاجيكستان على حساب الإمارات ليواجه الأردن المتأهل على حساب العراق، فيما يلتقي منتخب استراليا المتأهل على حساب ماليزيا مع منتخب كوريا الجنوبية المتأهل على حساب منتخب السعودية، ويلتقي منتخب قطر المتأهل على حساب منتخب فلسطين، مع منتخب أوزبكستان المتأهل على حساب تايلاند.

وشهدت مباريات دور الـ 16، خروج 6 منتخبات عربية من أصل 8 منتخبات تأهلت لهذا الدور، وكان لافتا أن تأهل المنتخبين العربيين قطر والأردن، جاء على حساب منتخبين عربيين أيضا، هما فلسطين، والعراق على الترتيب.

ومن بين الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي 5 منتخبات، وصلت من قبل للمباراة النهائية، وتوجت باللقب، وهي اليابان 4 مرات، وإيران 3 مرات، وكوريا الجنوبية مرتين، ومرة واحدة لكل من قطر، وأستراليا.

وخلال هذا الدور تم تسجيل 25 هدفا، أكثرهم في لقاء الأردن والعراق الذي شهد هز الشباك 5 مرات وخرجت النتيجة 3-2 لصالح الأردن، بينما كانت مباريات طاجيكستان مع الإمارات، والسعودية مع كوريا الجنوبية، وإيران مع سوريا، الأقل تهديفا بواقع هدفين في كل مباراة منهم.

وخلال هذا الدور حسمت 5 مباريات دون اللجوء لركلات الترجيح، وهي لقاءات استراليا مع إندونيسيا 4-0، والأردن مع العراق 3-2، وأوزبكستان مع تايلاند 2-1، واليابان مع البحرين 3-1، وقطر مع فلسطين 2-1، فيما حسمت 3 مباريات بركلات الترجيح، هي طاجيكستان مع الإمارات، وكوريا الجنوبية مع السعودية، وإيران مع سوريا.

وبتسجيله في مرمى الأردن، لا يزال أيمن حسين لاعب العراق يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف، حتى الآن رغم وداع منتخب بلاده للبطولة، ويأتي خلفه أياسي يوديدا لاعب اليابان، وأكرم عفيف لاعب قطر بـ 4 أهداف لكل منهما.

وفي هذا الدور حضرت الأهداف العكسية في مباراتين فقط، حيث سجل الكان ياغوت لاعب إندونيسيا هدفا في مرماه لصالح استراليا، وحارس اليابان زيون سزوكي هدفا في مرماه لصالح البحرين.

وأشهر قضاة الملاعب خلال الدور ثمن النهائي، 30 بطاقة صفراء، كان أكثرهم في لقاء سوريا وإيران، بواقع 7 بطاقات، فيما ظهرت البطاقة الحمراء مرتين لكل من أيمن حسين لاعب العراق، ومهدي طارمي لاعب إيران.

وقال الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا آخر المنتخبات المودعة للبطولة بعد الخسارة أمام إيران: "قدم اللاعبون مباراة قوية للغاية، أمام منتخب إيران، كنا نستحق الفوز والتأهل لكن هذه هي كرة القدم".

من جانبه قال أمير قالينوي مدرب إيران عقب التأهل:" سعيد للغاية بالتأهل إلى الدور المقبل، تنتظرنا مواجهة صعبة للغاية أمام منتخب اليابان، علينا الاستعداد جيدا من أجل تحقيق الهدف المطلوب".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز