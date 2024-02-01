استياء ياباني رغم تخطي البحرين في كأس آسيا 2023

المصدر: البيان

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لم يخفِ تاكيهيرو تومياسو صخرة دفاع المنتخب الياباني، استيائه من العرض الذي قدمه الساموراي في دور الـ 16 من كأس أمم آسيا 2023.

واصطدم المنتخب الياباني بالمنتخب البحريني الشقيق على أرضية "استاد الثمامة"، فعبر غواصي اللؤلؤ بالانتصار عليهم بنتيجة 3-1.

وتحسّر تومياسو، "كان يتعين علينا قتل المباراة حينما كانت النتيجة 2-0، ولكننا منحناهم الأمل حينما سجلوا"، في إشارةٍ إلى هدف تقليص الفارق إلى 2-1، والذي وضعه زايون سوزوكي عن طريق الخطأ في مرماه.

وأضاف لاعب ارسنال الإنجليزي موصيًا، "يتعين علينا إدارة المباريات بشكلٍ جيدٍ، وإنهائها".

واعترف تومياسو، "أعتقد بأننا لم نكن في أفضل حالاتنا. كان بإمكاننا الأداء بشكلٍ أفضل، كان يتعين علينا الأداء بشكلٍ أفضل، لا سيما خلال الشوط الثاني".

وفي التصريحات التي ترجمه موقع "سوبر سبورت" الرياضي، انتقد تومياسو استقبال مرمى المنتخب الياباني لهدفٍ من نظيره البحريني.

وقال صاحب المباريات الدولية الـ 40 والهدف الدولي اليتيم، "كمدافعٍ، أود الحفاظ على نظافة شباكي في كل مرةٍ أكون فيها فوق أرضية الملعب".

وأكمل توماسيو، "لم نستطع تحقيق ذلك في هذه المباراة، وأنا لست سعيدًا بذلك.. يتعين علينا أن نحاول الحفاظ على نظافة شباكنا في المباراة المقبلة".

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