اجتماع حاسم مع مانشيني بعد «لقطة المغادرة» (فيديو)

المصدر: البيان

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استنكر ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تصرّف روبيرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، خلال قمة دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وكان الأخضر يخوض موقعةً من العيار الثقيل ضد المنتخب الكوري الجنوبي، حيث أسفر الشوطان الأصليان والإضافيان عن تعادلهما بنتيجة 1-1.

ولم تكن ركلات الجزاء الترجيحية قد انتهت بعد بين الطرفين حينما رصدت كاميرات النقل التلفزيوني نهوض مانشيني، ومغادرته للملعب، وفي تصريحاتٍ مقتضبةٍ نقلتها آنذاك قناة "سكاي نيوز عربية" التلفزيونية، اعتذر المدرب الإيطالي عن خروجه المبكر من الملعب.

وبرر مانشيني، "لم أتعمد الخروج من الملعب.. اعتقدت بأن ركلات الجزاء الترجيحية قد انتهت.. لم يكن سلوكي دليلاً على عدم احترامي لأي شخصٍ".

إلا أن المسحل علّق على الحادثة مؤكداً، "لا نقبل تصرفه.. نشعر بالرضا التام عن العمل الفني للمدرب، ولكننا سنبحث التصرفات ونقيّمها".

ووعد "سنجتمع مع المدرب، وسنعرف ما الذي حصل".

واختتم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حديثه منوها، "يحق له (مانشيني) توضيح وجهة نظره، وسنرى بعدها الإجراء المناسب".

حديث الساعة.. خروج مانشيني المبكر من أرضية الملعب



د. موسى عباس: تصرف مانشيني يدل على الضعف وعدم التحكم في الانفعالات



سعد سطام: تصرف مرفوض وغير مقبول نهائياً#مساء_آسيا#كأس_آسيا2023#AsianCup2023 pic.twitter.com/royJme0wdY — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 30, 2024

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