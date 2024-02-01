أهم مباراة في حياتي.. عمر خريبين يكشف سبب خروجه من مواجهة إيران

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فسّر عمر خريبين هدّاف المنتخب السوري، خروجه كبديلٍ خلال الدقيقة الـ 87 من موقعة دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وكان استاد عبد الله بن خليفة، شهد تحديًا عصيبًا للمنتخب السوري أمام المنتخب الإيراني، وكان خريبين قد أفلح في ترجمة ركلة جزاءٍ احتُسبت لصالح نسور قاسيون في الدقيقة الـ 64، ليفرض التعادل بنتيجة 1-1 مع تيم ملي.

ولم يكن صاحب القميص رقم 7 حاضرًا لخوض الشوطين الإضافيين، أو تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت لإيران بنتيجة 5-3، وتحدّث ابن العاصمة دمشق عن مغادرته لأرضية الملعب كبديلٍ، فاكتفى بالقول، "لم أكن قادرًا على إكمال المباراة بسبب الضغط".

واعترف خريبين بأن "مواجهة إيران كانت أهم مباراةٍ في حياتي مع المنتخب السوري"، ويرى ابن الـ 30 عاما بأن نسور قاسيون "لعبوا مباراةً جيدةً للأمانة أمام خصمٍ قويٍ يضم أقوى اللاعبين على مستوى القارة الآسيوية".

وواصل خريبين، "ودّعنا بركلات الترجيح، فلا يمكن القول بأننا خسرنا هذه المباراة لأننا خسرنا بركلات الترجيح".

وسُئل خريبين عن النقص العددي الذي عاناه المنتخب الإيراني منذ الدقيقة الـ 91 على خلفية إشهار البطاقة الحمراء في وجه مهدي طارمي.

وأجاب نجم نادي الوحدة الإماراتي، "لم نستطع استغلال الطرد، والطرد لم يؤثر عليهم، استطعنا الاستحواذ على الكرة، ولكننا لم نسجل".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز