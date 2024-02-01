بعد وداع كأس آسيا.. كوبر يمنح عمر السومة «قبلة الحياة»

المصدر: البيان

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ناقش هيكتور كوبر مدرب المنتخب السوري، مصير عمر السومة، مهاجم المنتخب، الذي تراجع مؤخرًا عن قراره باعتزال اللعب الدولي.

وكان السومة أعلن اعتزاله لشعار نسور قاسيون حينما فوجئ باسمه خارج القائمة التي أعلن عنها كوبر لخوض غمار بطولة كأس أمم آسيا 2023.

ولكن بعد عبور دور المجموعات من البطولة القارية، وضرب موعدٍ مع إيران في دور الـ 16، قرر ابن مدينة دير الزور التراجع عن قراره السابق، وشدد السومة على أنه رهن إشارة المنتخب السوري، معبرًا عن استعداده لاستكمال مشوار كأس أمم آسيا في صفوف نسور قاسيون.

ولم يتراجع كوبر بدوره عن قراره بعدم توجيه الدعوة إلى ابن الـ 34 عامًا، فخاض مواجهة إيران بدونه حتى الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3، وسُئل المدرب الأرجنتيني مجددًا عن مصير السومة بعد انتهاء مباراته ضد إيران على أرضية استاد خليفة بن عبدالله، وتوديعه للبطولة القارية.

وأكد كوبر في إجابةٍ مقتضبةٍ نقلها: "الباب مفتوحٌ أمام كل اللاعبين"، وأكمل فيما يتعلق بصاحب القميص رقم 9 تحديدًا، "إن استبعاده في فترةٍ ما لا يعني الاستبعاد النهائي عن صفوف المنتخب السوري".

وسيتعين على السومة الانتظار حتى مارس المقبل لمعرفة فيما إذا كان كوبر على استعدادٍ لاستدعائه مجددًا إلى نسور قاسيون.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب السوري مشواره في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، حيث سيلتقي بميانمار ذهابًا وإيابًا.

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