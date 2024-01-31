كأس آسيا 2023.. حلم التتويج باللقب الغائب منذ 64 عامًا يراود كوريا الجنوبية

المصدر: وام

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مع تأهله إلى الدور ربع النهائي لكأس آسيا لكرة القدم، أصبحت هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب الكوري الجنوبي إلى هذا الدور بتاريخ مشاركاته في البطولة القارية.

وفاز مساء أمس المنتخب الكوري على نظيره السعودية 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويراود منتخب كوريا الجنوبية حلم التتويج بلقب كأس آسيا الغائب عنه منذ 64 عاما، حيث أن آخر مرة توج به كان في عام 1960، وقبله في نسخة 1956، وهما المرتان اللتان توج فيهما باللقب على مدار مشاركاته.

وسيواجه منتخب كوريا الجنوبية المتأهل إلى الدور ربع النهائي نظيره الأسترالي الجمعة المقبل على استاد الجنوب.

وخلال السنوات الـ 64 الماضية ومنذ آخر تتويج في 1960، شارك منتخب كوريا الجنوبية في 13 نسخة للبطولة القارية، بما فيها النسخة الحالية، وغاب عن 3 نسخ، أعوام 1968، و1976، و1992.

ونال المنتخب الكوري خلال مشاركاته السابقة في البطولة لقب الوصيف في 4 نسخ، وهي 1972، بعد الخسارة أمام إيران، و1980 بالخسارة أمام الكويت، و1988 بالخسارة أمام السعودية بركلات الترجيح، و 2015 بالخسارة أمام استراليا، ليصبح أكثر المنتخبات الآسيوية تحقيقا لهذا المركز.

كما أحرز المركز الثالث، 4 مرات أيضا في نسخ 1964، حيث أقيمت المنافسات بنظام الدوري، والمركز نفسه في أعوام 2000، و2007، و2011.

فيما ودع من ربع النهائي في نسخ 1996، و2004، و2019، و من مرحلة المجموعات في نسخة 1984.

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