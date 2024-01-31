تبرير غريب.. أول تعليق من مانشيني بعد مغادرته مباراة السعودية وكوريا الجنوبية (فيديو)

المصدر: وكالات

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قال روبرتو مانشيني مدرب السعودية، إنه فخور بما قدمه لاعبوه رغم وداع كأس آسيا من دور الستة عشر، واعتذر لمغادرته ملعب اللقاء مبكرًا أثناء ركلات الترجيح التي خسرها فريقه 4-2 أمام كوريا الجنوبية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، أمس الثلاثاء.

وتقدمت السعودية بالهدف الأول عن طريق عبد الله رديف بعد لحظات من بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل تشو جيو-سونج هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وظهر مانشيني وهو يتجه إلى غرفة خلع الملابس بعدما أهدر عبد الرحمن غريب ركلة الترجيح الرابعة للسعودية، قبل أن يسدد هوانج هي-تشان آخر ركلات ترجيح كوريا الجنوبية التي ظفرت ببطاقة التأهل.

وقال الإيطالي مانشيني في المؤتمر الصحفي: "أعتذر على ذلك، فقط اعتقدت أن ركلات الترجيح انتهت، لم أقصد التقليل من أي أحد، أريد أن أشكر كل اللاعبين على ما قدموه أثناء المباراة".

وانتقد مدرب مانشستر سيتي وإنتر السابق، احتساب 10 دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع في المباراة، وأضاف "أنا حزين للغاية بعدما استقبلنا هدفًا في الدقيقة الأخيرة وخسرنا بركلات الترجيح".

وأكمل: "لا أفهم لماذا تمت إضافة 10 دقائق كوقت بدل من الضائع، يبدو واضحًا لنا كفريق أن علينا التحسن عند هذا المستوى، علينا أن نواصل العمل".

وقال مانشيني لشبكة (بي.إن سبورتس) بعد المباراة: "عندما تخسر بركلات الترجيح يكون الأمر كذلك، ولكن هذه هي كرة القدم، أنا سعيد بالأداء الذي قدمه جميع اللاعبين، قدمنا مباراة كبيرة أمام واحد من أقوى المنتخبات في العالم".

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سعد سطام: تصرف مرفوض وغير مقبول نهائياً#مساء_آسيا#كأس_آسيا2023#AsianCup2023 pic.twitter.com/royJme0wdY — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 30, 2024

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