قضاة ملاعبنا يواصلون المشاركة في كأس آسيا

المصدر: دبي - البيان

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يواصل قضاة ملاعبنا مشاركتهم في إدارة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا في الدوحة، إذ كلفت لجنة الحكام الآسيوية الحكم الدولي عمر آل علي «حكم فيديو»، ضمن طاقم تحكيم مباراة أوزبكستان وتايلاند التي أقيمت أمس في استاد الجنوب، كما ظهر الحكم الدولي عادل النقبي «حكم فيديو» ضمن الطاقم المكلف بإدارة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في استاد المدينة التعليمية.

ويُشارك الحكمان الدوليان محمد عبدالله حسن، وعادل النقبي «حكم فيديو» ضمن طاقم حكام مباراة البحرين واليابان، المقررة إقامتها اليوم في استاد الثمامة.

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