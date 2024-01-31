طبيب حتا.. جندي مجهول في منتخب سوريا

المصدر: دبي-علي الظاهري

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لم يتوان الدكتور أحمد كنجو طبيب فريق حتا عن تقديم خدماته لمنتخب بلده سوريا خلال المشاركة في العديد من الاستحقاقات، أبرزها النسخة الحالية لكأس أمم آسيا في العاصمة القطرية التي حقق فيها «نسور قاسيون» إنجازاً تاريخياً بالتأهل لدور الـ 16، حيث قضى هذه الفترة في رحلات شبه أسبوعية بين حتا والدوحة لمتابعة حالة العديد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم أبرزهم اللاعب عمر خريبين الذي سجل هدف الفوز والتأهل لدور الستة عشر.

وأعرب الدكتور أحمد كنجو عن سعادته وفخره بما يقدم من خدمات علاجية لمنتخب بلاده بجانب فريق حتا، لافتاً إلى أن التوفيق بين النادي والمنتخب عملية مرهقة لكن المهمة الوطنية تجاه بلده وأهله ووفائه وإخلاصه لنادي حتا يتطلب منه بذل جهود مضاعفة.

وأضاف كنجو لـ «البيان» إن مشواره بدأ مع حتا قبل نحو 30 عاماً وتحديداً في عام 1994 حيث استقر فيها مع أسرته مما عزز من مشاعر المحبة والانتماء للمنطقة مما جعل فكرة الرحيل عن حتا صعبة باستثناء موسم 2000-2001 عندما ذهب إلى «نادي دبي سابقاً» إضافة إلى عام 2006 والتي سافر فيها إلى سوريا لدراسة اختصاص طب فيزيائي.

وكشف طبيب سوريا أن المهاجم عمر خريبين انضم إلى المنتخب وهو مصاب بالتهاب في الوتر العضلي وتم إعطاؤه العلاج اللازم ليتماثل إلى الشفاء ويشارك في المباراة الأولى 20 دقيقة ونحو نصف ساعة في المباراة الثانية قبل أن يشارك في المباراة الثالثة وينجح في تسجيل هدف الفوز لسوريا على حساب الهند مما قاد «نسور قاسيون» إلى التأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها. وعن احتفالية خريبين معه بعد الهدف، قال: خريبين لم ينس الجميل وتوجه نحوي بعد احتفاله مع زملائه اللاعبين وبكينا سوياً في لحظات تاريخية ومؤثرة.

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