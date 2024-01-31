ماذا قال المسحل عن مغادرة مانشيني للملعب قبل نهاية مواجهة السعودية وكوريا؟

المصدر: د ب ا

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أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مغادرة الايطالي روبرتو مانشيني الملعب، قبل انتهاء ضربات الترجيح في مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بدور الستة عشر لكأس أمم آسيا "أمر غير مقبول".

وخسرت السعودية امام كوريا الجنوبية بضربات الترجيح 2 /4 بعد أن انتهت الاشواط الأصلية والاضافية بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

واوضح المسحل في حديث لقناة "اس اس سي" السعودية أن "مغادرة مانشيني قبل تنفيذ الركلة الأخيرة أمر غير مقبول نهائيًا ولا نقبل تصرفه، لكن المدرب اجتمع مع اللاعبين وشكرهم وواساهم ولدينا الوقت للجلوس مع المدرب لنفهم لماذا قام بهذا التصرف لأنه يحق له الدفاع عن ذلك وسنتخذ بعدها الإجراء المناسب لأننا لانقبل هذا التصرف من أي طرف".

وأضاف: "كعمل فني لدينا رضا تام على الجهاز الفني بقيادة مانشيني".

وحول مصير اللاعبين الذين استبعدهم مانشيني، أكد المسحل: "هذا الأمر لدى اللجان المختصة ومتى ما انتهت من عملها سنعلن عن ذلك وحاليا ليس هناك أي شيء حيال الأمر".

وحول المباراة قال المسحل: "ما حدث سيناريو مزعج وغير متوقع، واللاعبون قدموا كل ما يملكون ونعتذر للجماهير السعودية، وبالنهاية خسرنا بركلات الترجيح، لقد أردنا ان نسعد الجماهير السعودية لكن هذا حال كرة القدم".

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