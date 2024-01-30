السعودية تودع كأس آسيا بخسارتها بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية

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أهدرت السعودية ركلتي ترجيح لتودع بطولة كأس آسيا المقامة في قطر بخسارة ركلات الترجيح 4-2 أمام كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في مباراة جرت بدور الستة عشر على استاد المدينة التعليمية في الريان وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسجل عبد الله رديف هدف التقدم للسعودية في الدقيقة 46 بعد لحظات من مشاركته بديلا للمهاجم صالح الشهري بين شوطي المباراة.

وعدل تشو جيو-سونج النتيجة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بضربة رأس من مسافة قريبة سكنت الشباك.

وستخوض كوريا الجنوبية اختبارا صعبا في دور الثمانية أمام أستراليا والتي تأهلت لهذا الدور بعد فوزها 4-صفر على منتخب إندونيسيا يوم الأحد الماضي.

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