«المنسف» الأردني يخطف الأضواء في كأس آسيا

المصدر: البيان

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تداولت وسائل الإعلام العالمية، لقطة غريبة وقعت خلال مباراة الأردن والعراق، في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا، التي انتهت لصالح الأردن بنتيجة 3-2، بعدما سجل النشامى هدفي الفوز في الدقيقتين 95 و97 من زمن المباراة التي وصفها الإعلام بالمجنونة،

اللقطة تمثلت بحالة الطرد التي حصل عليه مهاجم منتخب العراق، أيمن حسين، بسبب طريقة احتفاله، عقب تسجيله الهدف الثاني في مرمى الأردن، وذهب أيمن حسين لتمثيل حركة تناول أكلة المنسف الأردني على أرض الملعب، وهو ما دفع الحكم الإيراني علي رضا فغاني لمنحه البطاقة الصفراء الثانية، وطرده من اللقاء.

وناقش الخبراء سبب الطرد، وبدى أن هناك سببان محتملان، الأول هو أن أيمن حسين تأخر بالاحتفال، وكرر عدة احتفالات حول الملعب، قبل أن يقوم باحتفاله بتمثيل حركة تناول المنسف، فغاني صفر مطالبًا أيمن بالإسراع بالعودة للملعب مرتين، قبل أن يقوم بطرده للتأخر في الاحتفال.

السبب الثاني المرجح، هو استفزاز الجماهير من قبل أيمن، وتقليد حركة احتفال المنتخب الأردني بتناول المنسف، وهو ما قد يؤجج الجماهير الأردنية.

وتداولت الصحف العالمية لقطة الطرد بسبب المنسف، حيث أبرزها صحيفة "آس" الإسبانية وموقع "سبورتس بايبل" الإنجليزي، وصحف آسيوية وأوروبية أخرى، وأبدت جميع المواقع الإعلامية الرياضية استغرابها من اللقطة، ومن حصول لاعب على طرد بسبب احتفال، ووصفتها بأنها حالة لم يسبق أن شوهدت في ملاعب الكرة.

ومازال الجدل مستمر بين الجماهير العراقية حول الطرد، الذي اعتبرته قرارًا ظالمًا بحق هداف البطولة، ومسببًا رئيسيًا للهزيمة، خاصة وأن هدفي الأردن جاءا بعد الطرد.

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