بـ «ريمونتادا».. الأردن إلى دور الثمانية لكأس آسيا

المصدر: الدوحة - د ب أ

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فاز منتخب الأردن أمس على نظيره العراقي بنتيجة 3 - 2 في «ريمونتادا» مثيرة ليتأهل لدور الثمانية لكأس آسيا لكرة القدم، حيث سيواجه منتخب طاجيكستان.

تقدم المنتخب الأردني بهدف سجله يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ورد المنتخب العراقي بهدفين سجلهما سعد ناطق وعلي حسين بالدقيقتين 68 و76، إلا أن «النشامى» انتزع بطاقة التأهل بهدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما يزن العرب ونزار رشدان في الدقيقتين 95 و97.

وتقام اليوم مباراتان في دور الـ16، ويلتقي منتخبا السعودية وكوريا الجنوبية في قمة خاصة، بينما تلعب أوزبكستان مع تايلاند في مواجهة خارج التوقعات.

وتأمل السعودية حامل اللقب ثلاث مرات مواصلة مشوارها في البطولة وصولاً للنهائي، فيما يسعى المنتخب الكوري إلى وضع حد لصيام دام 64 عاماً لم يحرز فيه اللقب.

ويقف التاريخ إلى جانب المنتخب السعودي في البطولة القارية، حيث سبق أن واجه المنتخب الكوري بالبطولة 4 مرات، ففاز مرتين بينهما مرة في نهائي عام 1988 عندما توجت السعودية باللقب القاري بركلات الترجيح وفي نصف نهائي عام 2000، وتعادلا مرتين.

في المقابل تفوق منتخب كوريا الجنوبية في المواجهات بين المنتخبين، حيث فاز سبع مرات مقابل 6 لصالح السعودية، فيما حسم التعادل ست مواجهات، كما التقت السعودية مع كوريا الجنوبية في مباراة ودية في سبتمبر الماضي وفازت بهدف.

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