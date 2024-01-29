يواجه منتخب طاجيكستان مفاجأة البطولة..الأردن يتأهل لدور الثمانية في كأس آسيا على حساب العراق بريمونتادا مثيرة

المصدر: د ب أ

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فاز منتخب الأردن على نظيره العراقي بنتيجة 2/3 في مباراة مثيرة أقيمت اليوم الإثنين على ملعب خليفة الدولي ليتأهل لدور الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر حتى 10 فبراير المقبل.

أنهى المنتخب الأردني الشوط الأول متفوقا بهدف سجله يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورد المنتخب العراقي بهدفين سجلهما سعد ناطق وعلي حسين في الدقيقتين 68 و76.

إلا أن "النشامى" انتزعوا بطاقة التأهل بهدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما يزن العرب ونزار رشدان في الدقيقتين 95 و97.

وودع منتخب العراق كأس أمم آسيا من دور الـ16 بينما تأهل نظيره الأردني لدور الثمانية ليواجه منتخب طاجيكستان مفاجأة البطولة الذي تجاوز الإمارات بركلات الترجيح أمس الأحد.

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