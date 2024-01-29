عادل حديد: لست حزيناً على خروج "الأبيض" من أسيا لهذه الأسباب

المصدر: الشارقة-عزالدين جادالله

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قال عادل حديد لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الأسبق: لست حزيناً على خروج منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من كأس أسيا 2023 المقامة حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة.

لافتاً إلى رضاه عن المستوى الذي بدا عليه المنتخب بالرغم من وداعه للمسابقة من دور الـ16، عقب الخسارة من طاجيكستان.

وقال حديد: اليوم بات لدينا فريق ورجال في الملعب والمكسب الحقيقي الذي حققناه هو الروح الوطنية والقتالية التي شاهدناها، فجميع اللاعبين أدوا ما عليهم وكانوا على قدر المسؤولية، أضف إلى ذلك الوجوه الشابة الجديدة التي قدمت مردوداً طيباً، مثل سلطان عادل وغيره من اللاعبين الشباب، وأعتقد أنها قادرة على تقديم المزيد في المستقبل القريب.

وأضاف: نجاح أي منتخب يأتي من القاعدة وهي الدوري المحلي الذي يمد المنتخب بالعناصر المميزة، وللأسف يعاني دورينا الضعف الشديد.

وتابع: سبب كبير من أسباب ضعف المنتخب السماح بوجود 6 لاعبين أجانب ومقيمين بالفريق، الأمر الذي ضيق الباب أمام اللاعب المواطن الذي بات لا يحصل على حقه في اللعب، فكيف ستفرز لاعب مواطن جيد في هذه الحالة، الأمر الذي انعكس على مستوى المهاجمين والمدافعين بالمنتخب وندرة العناصر المميزة في شتى المراكز.

وأشار إلى أن غياب السرعة والأداء والإبداع في دوري المحترفين أثر على أداء اللاعبين في الملعب، إضافة إلى زيادة عدد الأجانب والمقيمين بدورينا وعدم الاهتمام بالكوادر المحلية والثقة باللاعب المواطن، كل هذا أثر على أداء " الأبيض".

وتابع: لابد من تغيير القوانين ورفع القيود على اللاعب المواطن واعطائه الفرصة كاملة، خصوصاً وأن الدولة تمتلك بنية تحتية قوية من ملاعب ومرافق رياضية، تؤهلها لإخراج جيل قوي من اللاعبين المواطنين القادرين على رفع علم الدولة عالياً خفاقاً، كما حدث وسبق في الماضي عندما حمل هؤلاء الراية ونجحنا في التأهل لكأس العالم عام 1990، فقد كان هذا الجيل من المواطنين.

وقال حديد: لن تفيد القسوة من قبل وسائل الإعلام على البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب، ولابد من إعطائه الفرصة كاملة، ونرى أنه استطاع أن يبني فريقاً، وتلك الروح الوطنية التي لمسناها في اللاعبين وهذه المجموعة من اللاعبين بدا يكون لها صوت، ونتوقع لها مستقبلاً باهراً.

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