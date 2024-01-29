«الأبيض» يودع كأس آسيا

المصدر: متابعة: إيهاب زهدي ووكالات

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ودع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم كأس آسيا، أمس، بخسارته أمام منتخب طاجيكستان 3 - 5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بدور الـ 16 بالتعادل 1 - 1، باستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة.

وتقدم لطاجيكستان بهدف حاهادات هانونوف في الدقيقة 30، وأحرز هدف منتخبنا خليفة الحمادي في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للوقت الأصلي للمباراة، وفي ركلات الترجيح أضاع كايو كانيدو ركلة، ليخسر «الأبيض» المباراة، وتصعد طاجيكستان إلى دور الثمانية.

وفاز منتخب أستراليا على إندونيسيا 4 - صفر، أمس، وتأهل لدور الثمانية، وتقام اليوم مواجهتان عربيتان بدور الـ 16، ويلعب العراق مع الأردن ، وقطر مع فلسطين .

ويتطلع المنتخب العراقي لمواصلة مشواره بقوة في البطولة، وبلغ الفريق دور الـ 16، بتصدره المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة وتأهل الأردن من المركز الثالث بالمجموعة الخامسة.

وتأهل منتخب قطر بالعلامة الكاملة «9 من 9 نقاط» فيما وصل المنتخب الفلسطيني لأول مرة لدور الـ16.

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