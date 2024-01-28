«الأبيض» يخسر أمام طاجيكستان بركلات الترجيح ويودع كأس آسيا من الدور ثمن النهائي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ودع منتخبنا الوطني كأس آسيا في قطر من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام منتخب طاجيكستان 3-5 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالدور ثمن النهائي بالتعادل 1-1، على ملعب استاد عبد الله بن خليفة في الريان مساء اليوم، وسط حضور جماهيري بلغ 33 ألفاً و584 مشجعاً، وأحرز هدف منتخبنا خليفة الحمادي في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل لطاجيكستان حاهادات هانونوف في الدقيقة 30، وأضاع كايو كانيدو ركلة الترجيح لمنتخبنا لنخسر المباراة، ولتصعد طاجيكستان إلى مباراتها في ربع النهائي المقررة الجمعة المقبل، وتلتقي فيها مع الفائز من مباراة العراق والأردن غداً الاثنين، في ثاني أيام الدور ثمن النهائي.

وجاء الشوط الأول سريعاً وحماسياً، وكشف منتخبنا الوطني عن خطورة مبكرة، من خلال ركلة حرة مباشرة سددها فابيو دي ليما قوية في الدقيقة 2، وحولها حارس طاجيكستان رستم يتيموف إلى ركلة ركنية، وأجرى منتخبنا تغييراً اضطرارياً بخروج عبد الله رمضان للإصابة، ونزول عبد الله حمد في الدقيقة 16، وكاد شيرفوني ماباتشويف أن يسجل هدفاً لطاجيكستان في الدقيقة 18، عندما استلم كرة خلف المدافعين، وأنفرد ولعب الكرة لحظة خروج حارسنا خالد عيسى من مرماه، وذهبت الكرة إلى جوار قائم المرمى الخالي.

وسيطرت طاجيكستان على خط الوسط بعد التبديل مباشرة، وضغطت وشكلت خطورة على مرمانا، وتمكن قلب دفاعها حاهادات هانونوف من تسجيل هدف في الدقيقة 30، بكرة رأسية بعد كرة عرضية لعبت وسط دفاعات «الأبيض»، وأوقف الحكم المباراة 4 دقائق بعد الهدف للاطمئنان على حالة الحارس خالد عيسى، ولعبت طاجيكستان كرة عرضية خطيرة مرت من أمام الجميع في الدقيقة 36، وحولها الدفاع إلى ركلة ركنية لعبت وسددت وأمسكها خالد عيسى بشكل جيد ليؤكد سلامته.

ولعبت كرة عرضية مثالية لمنتخبنا في الدقيقة 38، وقابلها زايد سلطان بتسديدة مباشرة متوسطة القوة ذهبت بين يدي الحارس الطاجيكي، الذي خرج في توقيت مثالي للإمساك بكرة تأخر يحيى الغساني في التحرك لاستلامها خلف المدافعين في الدقيقة 41، واحتسب الحكم 7 دقائق وقتاً بدل ضائع، وضغط فيها منتخبنا بحثاً عن التعادل، والذي كاد أن يحققه منتخبنا أكثر من مرة، وكانت أبرز الفرص، ركلة ركنية لعبها فابيو على القائم الأول، وقابلها كايو بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن، وكرة فابيو العرضية وتصدى لها الحارس الطاجيكي بقبضة يده، ثم تسديدة فابيو القوية التي مرت بجوار القائم، لتبقى شباك طاجيكستان نظيفة مع نهاية الشوط الأول.

وبدأ منتخبنا الشوط الثاني بضغط هجومي، وبتغيير وحيد بخروج خالد الهاشمي ونزول عبد الله إدريس، واعتمد طاجيكستان على الهجمات المرتدة، والتمرير خلف المدافعين، وهو ما شكل خطورة كبيرة على مرمانا، وسدد إهسون بانشانبي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، وحولها خالد عيسى إلى ركلة ركنية في الدقيقة 55، وانفرد اليشر دزهاليلوف بتمريرة بين المدافعين وسدد في الدقيقة 58، وتصدى خالد عيسى بتألق لافت للكرة على مرتين، وأنقذ بدر ناصر مرمانا من كرة دزهاليلوف في الدقيقة 60، قبل أن تتخطى خط المرمى بعدما تجاوزت خالد عيسى، وأجرى منتخبنا تغييراً بخروج عبد الله حمد وزايد سلطان، ونزول علي صالح وخالد إبراهيم في الدقيقة 61.

وأضاع دزهاليلوف فرصة سهلة لتسجيل هدف ثانٍ لطاجيكستان في الدقيقة 70، عندما وصلته كرة عرضية وهو وحيد تماماً أمام مرمى «الأبيض»، وسددها بجوار القائم الأيمن، وأشرك مدربنا باولو بينتو في الدقيقة 73، ماجد راشد وأخرج يحيى نادر، ووصلت كرة إلى علي صالح داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية في الشباك الخارجية في الدقيقة 78، ورد القائم الأيسر تسديدة يحيى الغساني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، والذي قدره حكم المباراة بسبع دقائق قاتل فيها «الأبيض»، حتى نجح خليفة الحمادي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، برأسية قوية بعد ركلة حرة جانبية لعبها علي صالح.

وتصدى خالد عيسى، لرأسية قوية من طاجيكستان في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع، ليحتفظ لمنتخبنا بالتعادل، ويلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي على شوطين لفض اشتباك التعادل، ونزل علي سالمين بدلاً من طحنون الزعابي مع انطلاقة الشوط الإضافي الأول، والذي غابت فيه الفرص الحقيقية على المرمى، وتواصلت المباراة بعدها إلى الشوط الإضافي الثاني الذي انتهى بالتعادل أيضاً، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وتصدى حارس طاجيكستان لركلة الترجيح التي سددها لاعبنا كايو كانيدو، ليقود منتخب بلاده إلى ربع النهائي.

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