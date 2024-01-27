حمدان بن مبارك وأعضاء الاتحاد يشهدون تدريبات منتخبنا في الدوحة

المصدر:
  • البيان تصوير عيسى البلوشي
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شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة اليوم المران الرئيسي لمنتخبنا الوطني في ملعب العقلة بمنطقة لوسيل وذلك استعداداً لمواجهة منتخب طاجيكستان غداً الأحد في استاد أحمد بن علي ضمن دور الستة عشر لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الدوحة.

وحرص معالي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة على لقاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا بعد نهاية التدريب، وحثهم على تحقيق الفوز والتاهل  الى الدور ربع النهائي.

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