حمدان بن مبارك وأعضاء الاتحاد يشهدون تدريبات منتخبنا في الدوحة

المصدر: البيان تصوير عيسى البلوشي

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شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة اليوم المران الرئيسي لمنتخبنا الوطني في ملعب العقلة بمنطقة لوسيل وذلك استعداداً لمواجهة منتخب طاجيكستان غداً الأحد في استاد أحمد بن علي ضمن دور الستة عشر لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الدوحة.

وحرص معالي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة على لقاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا بعد نهاية التدريب، وحثهم على تحقيق الفوز والتاهل الى الدور ربع النهائي.

بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة .. منتخبنا الوطني يختتم تحضيراته لمواجهة منتخب طاجيكستان .. #منتخب_الإمارات #قدها_يالأبيض #كأس_آسيا2023 #البيان_الرياضي pic.twitter.com/qbzQru6jbB — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 27, 2024

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