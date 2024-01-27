تدريبات "تكتيكية" ورفع للياقة البدنية..الأبيض الإماراتي يختتم تدريباته استعدادا لطاجيكستان

المصدر: وام

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اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم (السبت) تدريباته على ملعب العقلة 5 استعدادا لمواجهة منتخب طاجيكستان غدا الأحد على استاد أحمد بن علي المونديالي في دور ثمن النهائي للبطولة القارية المقامة حاليا بقطر.

كان منتخبنا الوطني قد تأهل للأدوار الإقصائية بعدما أحرز المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف منتخب ايران المتصدر برصيد 9 نقاط.

وستكون هذه المواجهة .. الثالثة في تاريخ مواجهات المنتخبين، والأولى رسميا فقد سبق وأن التقيا من قبل في وديتين فاز منتخبنا الوطني في الأولى 3-2، وتعادلا سلبيا في المباراة الثانية.

وأجرى المنتخب الوطني اليوم تدريبات "تكتيكية" للاعبين، تحت إشراف الجهاز الفني، وقبلها تم رفع معدلات اللياقة البدنية من خلال تدريبات على الدراجات الثابتة.

واطلع المدرب على أداء اللاعبين، خاصة بعد المباراة الأخيرة بالمجموعات أمام إيران من أجل التأكد من جاهزية الجميع قبل لقاء الغد.

وحرص المدرب البرتغالي باولو بينتو ومعاونوه على دراسة منتخب طاجيكستان وتحليل أداء لاعبيه من الناحيتين الفردية والجماعية، وذلك من خلال متابعة مبارياته في البطولة، ورصد طريقة لعبه لوضع الخطة الفنية المناسبة لخوض المباراة.

ويتوقع أن يحصل منتخبنا الوطني على مساندة جماهيرية كبيرة في المباراة، خاصة وأن الفائز سيتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، حيث بدأ توافد الجماهير على الدوحة لدعم المنتخب.

وقال ياسر سالم مدير المنتخب الوطني :"جاهزون لمباراة الغد، وقادرون على تحقيق الأفضل من أجل الوصول لأبعد نقطة في البطولة القارية، طموحنا كبير لاسعاد الجماهير في الحدث الآسيوي".

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