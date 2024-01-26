"الأبيض الإماراتي" يجري تدريبه الختامي غدا استعدادا لمواجهة طاجيكستان

المصدر: وام

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يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، غدا السبت تدريبه الختامي على ملعب العقلة 5 بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة منتخب طاجيكستان بثمن نهائي كأس آسيا الأحد المقبل على استاد أحمد بن علي المونديالي.

وتأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 وصيفا للمجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على هونج كونج 3-1، والتعادل مع فلسطين 1-1، فيما خسر مباراته الأخيرة أمام إيران 2-1.

وتأهل منتخب طاجيكستان إلى هذا الدور في أول مشاركة له بالبطولة، بعدما نال 4 نقاط وضعته في وصافة المجموعة الأولى، حيث فاز على منتخب لبنان 2-1، وتعادل سلبيا أمام الصين، وخسر أمام قطر 0 / 1.

وأجرى المنتخب الوطني حصة تدريبية اليوم الجمعة بعد راحة للاعبين لمدة 24 ساعة قبل العودة للتدريبات.

وعمل المدرب البرتغالي باولو بينتو على دراسة العديد من الأمور الفنية خلال الفترة الماضية عقب لقاء ايران بالجولة الثالثة، لمعالجة بعض الأخطاء التي تسببت في تراجع المستوى خلال اللقاء، رغم التأهل.

وركز الجهاز الفني على دراسة المنتخب المنافس من خلال مشاهدة تسجيلات حديثة لمباريات طاجيكستان ليتمكن من وضع الخطة الفنية المناسبة التي تساعد المنتخب على تحقيق الهدف المطلوب.

ويعقد غدا السبت المؤتمر الصحفي للمباراة بحضور مدربي الفريقين، في المركز الإعلامي للبطولة بمنطقة مشيرب بالدوحة.

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