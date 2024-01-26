أكثر من صدام عربي قوي ولقاء ناري للسعودية.. موعد مباريات دور الـ 16 بكأس آسيا 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تشهد مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023، تنافسًا كبيرًا بين المنتخبات التي تأهلت إلى هذا الدور.

وتلعب النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا 2023 بدولة قطر، حيث بدأت منافساتها 12 يناير الجاري، وتستمر حتى 10 فبراير المقبل.

وتأهل 16 منتخبًا إلى الأدوار الاقصائية، متمثلين في أول منتخبين من كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبين احتلت المركز الثالث.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس آسيا 2023

قطر، طاجيكستان، أستراليا، أوزباكستان، سوريا، إيران، الإمارات، فلسطين، العراق، اليابان، إندونيسيا، البحرين، كوريا الجنوبية، الأردن، السعودية، تايلاند

وسيكون هناك أكثر من صدام عربي قوي في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023، الأول بين منتخبي قطر (ممثل البلد المستضيف) ومنتخب فلسطين، الذي يقدم أداء مميزاً خلال هذه النسخة، والثاني سيجمع بين منتخبي العراق والأردن اللذان قدما أداء طيباً خلال دور المجموعات، أما منتخب السعودية سيكون على موعد مع مباراة نارية ستجمعه بمنتخب كوريا الجنوبية.

مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 (بتوقيت الإمارات)

أستراليا × إندونيسيا

الأحد 28 يناير 2024

03:30 عصراً

طاجيكستان × الإمارات

الأحد 28 يناير 2024

08:00 مساءً

العراق × الأردن

الإثنين 29 يناير 2024

3:30 عصراً

قطر × فلسطين

الإثنين 29 يناير 2024

8:00 مساءً

أوزبكستان × تايلاند

الثلاثاء 30 يناير 2024

03:30 عصراً

السعودية × كوريا الجنوبية

الثلاثاء 30 يناير 2024

8:00 مساءً

البحرين × اليابان

الأربعاء 31 يناير 2024

03:30 عصراً

إيران × سوريا

الأربعاء 31 يناير 2024

8:00 مساءً

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