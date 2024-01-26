عُمان تودع والبحرين تتأهل لدور الـ 16 في كأس آسيا

المصدر: الدوحة - وكالات

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ودّعت عُمان كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر بتعادلها مع قيرغيزستان 1-1، ضمن منافسات المجموعة السادسة، وكانت عُمان في حاجة إلى الفوز لكي تضمن آخر بطاقة لأفضل مركز ثالث في المجموعات الست، لتكتفي بنقطتين فقط، فتأهلت على حسابها إندونيسيا، التي حصدت 3 نقاط في المجموعة الرابعة.

وتعادلت السعودية سلباً مع تايلاند في المجموعة السادسة، فبقيت في الصدارة برصيد 7 نقاط، واستمر منتخب تايلاند بالمركز الثاني برصيد 5 نقاط، وحجز المنتخب البحريني مقعده في دور الـ16، عقب فوزه على المنتخب الأردني 1 - صفر بالمجموعة الخامسة، التي شهدت تعادل كوريا الجنوبية مع ماليزيا 3 - 3، ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب.

وبهذه النتائج اكتملت منتخبات دور الـ 16، والذي يشهد مباريات الإمارات مع طاجيكستان، والسعودية مع كوريا الجنوبية، والبحرين مع اليابان، والعراق مع الأردن، وقطر مع فلسطين، وسوريا مع إيران، وأستراليا مع إندونيسيا، وأوزبكستان مع تايلاند.

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