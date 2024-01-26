«الأبيض» يطبق خطة مواجهة طاجيكستان بالتدريب الرئيسي اليوم

المصدر: متابعة ـ إيهاب زهدي

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يؤدي منتخبنا الوطني اليوم تدريبه الرئيسي، ويطبق خلاله خطة مواجهة طاجيكستان المقررة بعد غد بدور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم، ويسود صفوف «الأبيض» معنويات عالية، وإصرار من اللاعبين على تحقيق الفوز والوصول إلى الدور ربع النهائي، والذي سبق ووصل إليه منتخبنا عندما تجاوز دور المجموعات في نسخ البطولة القارية أعوام 1992 وحقق وقتها المركز الرابع، و1996 عندما احتل المركز الثاني، و2015 وحقق المركز الثالث، والنسخة الأخيرة في الإمارات 2019، ولم تقم حينها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

دراسة

ويقوم الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، بدراسة جيدة لمنتخب طاجيكستان، الذي ستكون مباراتنا أمامه بعد غد، هي المواجهة الرسمية الأولى، بعدما سبق والتقاه ودياً مرتين، وفاز «الأبيض» في المواجهة الأولى بنتيجة 3 - 2، باستاد زعبيل بنادي الوصل في 12 نوفمبر 2020، وتعادل معه سلبياً في المواجهة الثانية في 24 مارس 2023، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، وقام بينتو، ومعاونوه بمشاهدة مباريات المنافس في المجموعة الأولى من البطولة القارية الحالية، وشهدت تعادله السلبي مع الصين، والخسارة من قطر 0 - 1، والفوز على لبنان 2 - 1.

وحرص الجهاز الفني على بدء تدريبات منتخبنا دون الحصول على راحة، فور نهاية مبارياتنا في المجموعة الثالثة لكأس آسيا، بالخسارة أمام منتخب إيران 1 - 2، وهي الخسارة الثانية من أصل آخر 9 مباريات لعبها في دور المجموعات لكأس آسيا منذ نسخة 2015، مقابل التعادل 3 مرات، والفوز في 4 مباريات، ونجح «الأبيض» قبل مشاركته في نسخة «أستراليا 2015»، في الفوز في 7 مباريات من أصل 15 مباراة، مقابل 5 تعادلات و6 خسائر بداية من نسخة كأس آسيا عام 1992 ولغاية نسخة 2011.

وأكد بدر ناصر مدافع منتخبنا الوطني وشباب الأهلي، أن المنتخب حقق هدف التأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا، مثمناً الدور الكبير للجماهير الإماراتية التي ساندت اللاعبين في كل مباريات مرحلة المجموعات، وكان لحضورها ودعمها أكبر الأثر في تحقيق الهدف المنشود والوصول للمرحلة التالية، وقال المرحلة المقبلة أصعب والمنافسة فيها أقوى وأشد، لأن كل المنتخبات المتأهلة لديها دافع الاستمرار في البطولة والوصول إلى أبعد مدى.

ووعد بدر ناصر، الجماهير ببذل أقصى جهد ممكن مع بقية زملائه اللاعبين، وتقديم كل ما يملكون من أجل تحقيق تطلعات الجماهير الإماراتية، مشيراً إلى أن روح الفريق الواحد تسود أروقة المعسكر، وأن الجميع على قلب رجل واحد، ويعملون من أجل رفع راية الكرة الإماراتية، ولن يدخروا جهداً للدفاع عن ألوان المنتخب الوطني.

وعبر خالد الهاشمي لاعب نادي العين ومنتخبنا الوطني عن سعادته الكبيرة بالمشاركة مع «الأبيض» في كأس آسيا، مقدماً شكره للجهاز الفني الذي منحه الثقة ودفع به في البطولة الكبيرة، مؤكداً جاهزية المنتخب لمباراة دور الـ16، متمنياً أن يوفق مع بقية عناصر المنتخب في إسعاد الجماهير بالوصول إلى مرحلة متقدمة من البطولة، وقال: ثقة الجهاز الفني منحتني دافعاً كبيراً لتقديم كل ما أملك لخدمة المنتخب، فارتداء شعار المنتخب الأول والدفاع عن ألوانه شرف لكل لاعب، ومصدر فخر لكل رياضي، وهو ما يجعلني حريصاً على بذل جهد مضاعف لأكون على قدر المسؤولية، وأتمكن من تحقيق الإضافة الفنية المطلوبة في صفوف «الأبيض».

وأضاف: المباراة المقبلة أمام طاجيكستان لن تكون سهلة، وأتوقع مواجهة قوية ومنافسة شرسة بين المنتخبين، لأن كليهما يسعى للوصول إلى ربع النهائي، ومن جانبنا سيكون كل تركيزنا منصباً على المباراة، وسنسعى بكل ما نملك لمواصلة المشوار في البطولة.

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