ناصر العامري: منتخبنا قادر على الوصول لأدوار متقدمة بالبطولة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور ناصر العامري أخصائي علم النفس الرياضي، أن منتخبنا خلال مرحلة المجموعات بنهائيات كأس آسيا افتقد عنصر الخبرة فهو يضم لاعبين صغار السن ويقوده مدرب جديد ويحتاج لمزيد من الصبر قبل الحكم عليه، ولكن هذا لا يعني أننا لن نحرز تقدماً في المسابقة القارية أو حتى لنصل للنهائي ونتوج باللقب فهذه كرة قدم كل شيء فيها ممكن مع التأكيد على أهمية الجانب الفني والجهد المبذول في الملعب، وقال: منتخبنا قادر على الوصول لأدوار متقدمة في البطولة، كما أنه في مرحلة خروج المغلوب يمكن لفريق ما أن يفاجئ الجميع ويتأهل للمرحلة التالية، لأن هذه المرحلة تتوفر فيها عوامل فاصلة مثل التوفيق وركلات الترجيح وغيرها.

وضرب العامري مثلاً المنتخب اليوناني الذي سبق وفاز ببطولة الأمم الأوروبية في وقت سابق من عام 2004 عندما تحول من الأقل ترشيحاً للفوز بالبطولة إلى بطل متوج، بفضل الروح القتالية العالية التي تميز بها، فضلاً عن الطموح والثقة، وكذلك المنتخب الياباني الذي فاز على ألمانيا ومنتخبات كبيرة، واعتقد الجميع أنه سيسحق كل المنتخبات لكنه خسر من المنتخب العراقي وودع البطولة.

وأضاف: مباريات خروج المغلوب تختلف ويمكن أن يحدث فيها كل شيء ويمكن لمنتخبنا الذي لم يكن في حالة جيدة خلال مرحلة المجموعات أن يفوز ويتأهل للمرحلة التالية ومن ثم نصف النهائي والنهائي والتتويج باللقب بتفاؤل اللاعبين وقتالتهم مع التركيز والثقة.

وأوضح العامري أن خسارة منتخبنا من إيران في المباراة الأخيرة لها مايبررها، كما افتقد منتخبنا لعامل الخبرة مثل وجود علي مبخوت وغيره.

وقال: «الآن علينا أن نركز ولا نستهتر، وأعتقد أن عودة فابيو ليما، وكايو كانيدو، وعلي مبخوت سيحدث الفارق لأنهم لاعبون أصحاب خبرة، ومن المهم عدم الاستهتار بالمنافس مهما كان وضعه، فالعراق صاحب التصنيف الأقل فاز على اليابان صاحب التصنيف الأعلى، وعلى اللاعبين أن يتحلوا بالثقة، والروح القتالية، ونحن متفائلون».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز