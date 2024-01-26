عمر إسماعيل: أتمنى ارتداء مبخوت شارة القيادة أمام طاجيكستان

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد عمر إسماعيل لاعب منتخبنا الوطني وبني ياس سابقاً، أن الجهاز الفني لـ «الأبيض» بقيادة المدرب بينتو بحاجة لإعادة ترتيب الأوراق بعد التأهل لدور الـ 16 من كأس آسيا الحالية حيث تتطلب المباراة المقبلة أمام طاجيكستان إعادة النظر في العديد من النقاط أبرزها التوظيف المناسب لبعض العناصر في مراكز اللعب الصحيحة إلى جانب إعادة النظر في مشاركة المهاجم علي مبخوت، خصوصاً وأن هذا النوع من المباريات يحتاج إلى لاعب خبرة بقيمة مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات، مشيراً إلى أن استبعاد اللاعب لقناعات فنية يعد سبباً غير منطقي يحتاج إلى مزيد من التوضيح، وتمنى مشاركة اللاعب مرتدياً شارة القيادة للمنتخب في المباراة المقبلة.

وأضاف عمر إسماعيل لـ «البيان» إن طريقة اللعب في المباريات الودية للمنتخب تختلف عن المشهد الحالي في المشاركة الآسيوية، حيث ظهر «الأبيض» بصورة مختلفة في البطولة مما يستدعي عقد جلسة مصارحة من المسؤولين في المنتخب مع الجهاز الفني لوجود علامات استفهام أبرزها الوقوف على الأسباب الحقيقية في استبعاد بعض العناصر وعلى رأسهم مبخوت رغم استدعائه ضمن قائمة «الأبيض» ومشاركته في التجارب السابقة مع المنتخب بجانب تألقه على مستوى بطولة الدوري المحلي مع فريقه، واستطرد: علي مبخوت يجمع خصائص 3 لاعبين تاريخيين في كرة الإمارات، حيث يتمتع بمهارات عالية كان يتميز بها زهير بخيت وفهد خميس وعدنان الطلياني، كما يعد من اللاعبين القادرين على إيجاد حلول تهديفية سريعة في المباريات ولا يمكن اتباع خطة لعب في مثل هذه المباريات الكبيرة بلا رأس حربة، خصوصاً بعد تعرض اللاعب الشاب سلطان عادل للإصابة.

وأضاف:إن منتخبنا لو ظهر بشخصية أقوى ومستوى مميز على غرار المباريات الودية قبل البطولة سيكون قادراً على تجاوز طاجيكستان بكل سهولة، وتحتاج المواجهة إلى مزيد من التحضير النفسي والذهني بعد الضغوط التي تعرض لها اللاعبون في المباريات السابقة، إضافة إلى أن المنافس يعتبر من المنتخبات الشرسة القادمة إلى البطولة لتحقيق إنجاز في أول مشاركة له. وأشاد عمر إسماعيل بدعم الجمهور للمنتخب داخل الملعب وخارجه مشيراً إلى أنه يخطط لحضور مباراة طاجيكستان.

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