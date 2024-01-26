عبد الله مسفر: مرحلة خروج المهزوم تحتاج مزيد اً من التركيز والهدوء

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور عبد الله مسفر المدير الفني السابق لحتا والظفرة أن وصول الأبيض لمرحلة دور الـ16 من بطولة كأس آسيا يحسب للاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو مشيراً إلى أن سقف الطموحات ارتفع وبات أمام الأبيض فرصة لتجاوز دور الـ 16 والتواجد في ربع النهائي.

وقال لـ «البيان» مباريات خروج المغلوب تحتاج إلى تركيز عال وهدوء في ذات الوقت إلى جانب النفس الطويل والتهيؤ الجيد ولذلك انصح الجهاز الفني للأبيض بمراجعة الأخطاء التي حدثت في المباريات الثلاث الماضية خلال المجموعات وأن يختار المدرب التشكيل الأمثل لمواجهة منتخب طاجيكستان، لافتاً إلى أن القرعة ربما خدمت الأبيض كثيراً بعد أن أوقعته في دور المجموعات مع منتخبات تأتي في التصنيف عقب الأبيض عدا المنتخب الإيراني الذي يأتي ضمن المرشحين لنيل لقب كأس آسيا، وكرر مسفر حديثه أن الأبيض محظوظ لأن القرعة جنبته خلال مرحلة دور الـ 16 ملاقاة منتخبات أستراليا أو سوريا، ليلاقي الأبيض بعد غدٍ منتخب طاجيكستان والذي تأهل هو الآخر وصيفاً عن المجموعة الأولى ولكن يجب الحذر أمامهم.

وأضاف: إن مبخوت لاعب لا غنى عنه في المنتخب فهو الهداف التاريخي للإمارات ويجب أن يكون حاضراً في مباراة طاجيكستان خصوصاً وأن مثل هذه المباريات تحتاج الدفع بأفضل العناصر مشيراً إلى أن مبخوت تبقت له 5 أهداف فقط ليكون الهداف التاريخي لكأس آسيا منوهاً إلى أن مبخوت لو تواجد في دور المجموعات لاختلفت النتائج لمصلحة المنتخب وكل المنتخبات تهاب مبخوت وقال: إذا كان بينتو غير مقتنع باللاعب فلماذا تم اختياره وأشار إلى أن علي مبخوت مثله مثل إسماعيل مطر نجم الوحدة من حيث النجومية وإذا كانت هناك أي مشكلة للهداف مبخوت يجب حلها لأن هجوم منتخبنا يحتاج لقدراته وإمكاناته .

وعرج مسفر على إصابة سلطان عادل لافتاً إلى أن اللاعب قدم مستوى مميزاً في المباراة الأولى ولكن الضغط العالي مقارنة بعمر اللاعب أثر عليه ليتعرض للإصابة معرباً عن أمله في عودته إلى صفوف المنتخب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز