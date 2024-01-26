أرقام في مشوار المنتخب

المصدر: إعداد ـ إيهاب زهدي

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يحفل مشوار منتخبنا في بطولة كأس آسيا بالعديد من الأرقام منها حصول «الأبيض» خلال النسخة الحالية على 3 ركلات جزاء، وسجل منها اثنتين أمام هونغ كونغ لنفوز 3-1، وأضاع ركلة أمام إيران، وهي الأولى الضائعة من أصل 6 ركلات جزاء احتسبت لـ«الأبيض» منذ كأس آسيا 2015.

ولم تستقبل شباك منتخبنا في آخر 8 مباريات قبل لقاء إيران سوى هدف واحد وذلك منذ نسخة عام 2015، وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة منها.

وسجل منتخبنا في النسخة الحالية 5 أهداف في مبارياته الثلاث، وتلقت شباكه 4 أهداف، وصعد إلى الدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المنتخب الفلسطيني، والذي تأهل أيضاً.

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