السعودية وتايلاند تتعادلان في مباراة الفرص الضائعة وعمان تودع كأس آسيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مباراة السعودية وتايلاند اليوم الخميس إلغاء هدفين لكل فريق بداعي التسلل مع إهدار ركلة جزاء للمنتخب السعودي قبل أن تنتهي بالتعادل السلبي، بينما ودع منتخب عمان منافسات كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بعدما تعادل مع قيرغيزستان 1-1 في المباراة الأخرى بالمجموعة السادسة.

واحتفظت السعودية بموقعها في صدارة المجموعة رافعة رصيدها إلى سبع نقاط وتلتها تايلاند بخمس نقاط بينما ودعت عمان البطولة بعد أن احتلت المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين وصعد منتخب إندونيسيا من المجموعة الرابعة كواحد من أفضل أربعة منتخبات أحرزت المركز الثالث.

وكان منتخبا السعودية وتايلاند قد حسما تأهلهما بالفعل إلى الدور الثاني مع نهاية الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، لكن مباراة اليوم شهدت صراعا على الصدارة.

وبدت المباراة متكافئة نسبيا في البداية لكن سرعان ما فرض المنتخب السعودي تفوقه وأحكم قبضته على مجريات اللعب، وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية الجادة التي أسفرت عن اهتزاز الشباك ثلاث مرات لكن لم يحتسب الحكم هذه الأهداف بداعي التسلل، كما أهدر عبد الله رديف فرصة التسجيل للسعودية من ركلة جزاء.

ولم تختلف الأمور كثيرا في الشوط الثاني، إذ واصل المنتخب السعودي تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي وكثف هجماته بشكل كبير في الدقائق الأخيرة أملا في خطف هدف الفوز وتحقيق العلامة الكاملة لكن دفاع تايلاند كان له بالمرصاد كما لعب الحارس سارانون انوين دورا بطوليا في إنقاذ الشباك من أكثر من هدف محقق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز