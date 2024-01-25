منتخبنا الوطني يكثف استعداداته لمواجهة طاجيكستان بدور الـ16 من كأس أسيا

المصدر: وام

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رفع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم درجة تركيزه إلى أقصى معدلاتها استعداداته لمواجهة منتخب طاجيكستان في دور الـ16 من كأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد المقبل على استاد أحمد بن علي المونديالي.

يدخل المنتخب الوطني اللقاء بهدف واحد فقط هو الفوز والتأهل لربع النهائي، خاصة وأنه دخل مرحلة خروج المغلوب.

وتأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 وصيفا للمجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على هونج كونج 3-1، والتعادل أمام فلسطين 1-1، فيما خسر مباراته الأخيرة أمام إيران 1 / 2 .

ويعكف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي باولو بينتو على تصحيح الأخطاء التي وقعت في الفترة الماضية خاصة الدفاعية، إلى جانب رفع الروح المعنوية للاعبين من أجل حسم نتيجة اللقاء.

وأجرى اللاعبون الذين خاضوا لقاء الثلاثاء أمام إيران عملية استشفاء من أجل العودة سريعا، إلى التدريبات القوية مع الفريق، وبقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة.

وخاض المنتخب الوطني اليوم الخميس حصة تدريبية بقيادة بيتو عمل خلالها على رفع الجانب البدني، والتركيز على الجانب التكتيكي، في ضوء متابعته لعدد من مباريات سابقة للمنتخب الطاجيكستاني المتأهل من المجموعة الأولى بعدما حل ثانيا خلف المنتخب القطري المتصدر.

ويشهد اللقاء عودة المدافع خليفة الحمادي، بعد غيابه عن المباراة الماضية نظرا لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فلسطين، فيما يغيب المهاجم سلطان عادل نظرا لتعرضه للإصابة وحاجته للاستمرار في البرنامج العلاجي.

وقال بدر ناصر مدافع منتخبنا الوطني إن المنتخب حقق هدف التأهل إلى دور الـ 16 في كأس آسيا، مثمناً الدور الكبير للجماهير الإماراتية التي ساندت اللاعبين في كل مباريات مرحلة المجموعات، وكان لحضورها ودعمها أكبر الأثر في تحقيق الهدف المنشود والوصول للمرحلة التالية.

وأكد بدر ناصر أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب، وأن المنافسة فيها أقوى وأشد، لأن كل المنتخبات المتأهلة لديها دافع الاستمرار في البطولة والوصول إلى أبعد نقطة.

ووعد اللاعب ببذل أقصى جهد ممكن مع بقية زملائه اللاعبين، وتقديم كل ما يملكون من أجل تحقيق تطلعات الجماهير الإماراتية، مشيراً إلى أن روح الفريق الواحد تسود اللاعبين في المعسكر، وأن الجميع على قلب رجل واحد، ويعملون من أجل مواصلة المشوار بنجاح.

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