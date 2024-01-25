منتخب البحرين يرافق كوريا الجنوبية والأردن لدور الـ16 بكأس آسيا

المصدر: وكالات

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حجز المنتخب البحريني لكرة القدم، مقعده في دور الـ16 ببطولة كأس آسيا لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب الأردني 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الخامسة التي شهدت أيضا تعادل كوريا الجنوبية مع ماليزيا 3 / 3.

وعلى استاد خليفة الدولي، فاز المنتخب البحريني على نظيره الأردني بهدف نظيف أحرزه عبد الله يوسف هلال في الدقيقة 34.

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الأردني عند أربع نقاط في المركز الثالث، علما بأنه كان ضمن تأهله للدور التالي.

ويلتقي المنتخب البحريني في دور الـ16، مع المنتخب الياباني.

فيما سينتظر المنتخب الأردني لنهاية مباريات دور المجموعات لمعرفة الفريق الذي سيواجهه في دور الـ16.

وعلى استاد الجنوب، اقتنص منتخب كوريا الجنوبية نقطة بعد تعادله مع المنتخب الماليزي 3 / 3.

وأنهى المنتخب الكوري الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه جيونج وو يونج في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب ماليزيا من قلب النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق محمد فيصل عبد الحليم في الدقيقة 51 وعارف أيمن في الدقيقة 61 من ركلة جزاء،

ولكن تمكن المنتخب الكوري من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق كانج إن لي، ثم سجل هيونج مين سون الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركة جزاء.

وفي الدقيقة الخامسة عشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل المنتخب الماليزي هدف التعادل عن طريق روميل موراليس.

ورفع المنتخب الكوري رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، فيما حصد منتخب ماليزيا أول نقطة له وظل في قاع الترتيب.

ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي في دور الـ16 مع متصدر المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات السعودية وعمان وقيرغيزستان تايلاند، والتي تقام مباريات الجولة الأخيرة بها في وقت لاحق من اليوم، فيما ودع منتخب ماليزيا منافسات البطولة.

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