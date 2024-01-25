اليابان إلى ثمن نهائي كأس آسيا وعلامة كاملة للعراق

المصدر: الدوحة - أ ف ب

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بلغت اليابان ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم بفوزها على إندونيسيا 3 - 1، أمس، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في الدوحة، في حين حقق العراق، الذي كان ضمن الصدارة في الجولة الثانية، العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة، بفوزه على فيتنام 3 - 2.

في المباراة الأولى على استاد الثمامة، سجل أياسي أويدا «6 من ركلة جزاء و52»، وجاستن هوبنر «88 خطأ في مرمى فريقه» أهداف اليابان، في حين سجل لإندونيسيا ساندي ولش «90 + 1». وفي الثانية على استاد جاسم بن حمد، سجل للعراق ريبين سولاقا «47»، وأيمن حسين «73 و90 + 12 من ركلة جزاء»، ولفيتنام التي أكملت الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بوي هوانغ فييت آنه «42»، ونغوين كوانغ هاي «90 + 1». وتصدر العراق المجموعة برصيد 9 نقاط، مقابل 6 لليابان، و3 لإندونيسيا.

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