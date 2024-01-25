جاسم البديوي: قطر أبدعت في تنظيم بطولة كأس آسيا

المصدر: دبي - البيان

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أشاد جاسم محمد البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بتنظيم دولة قطر للحدث الكروي الكبير «بطولة كأس آسيا»، التي تجمع أفضل منتخبات القارة الآسيوية في منافسة قوية، مؤكداً أن قطر أبدعت في التنظيم والإعداد لهذه البطولة، ويمثل ذلك امتداداً لإرث كأس العالم FIFA قطر 2022، ويعبر عن دعمها للنهوض بتطور الرياضة بالمنطقة بصفة خاصة، وعامة على المستوى العالمي. جاء ذلك خلال لقائه عدداً من الرياضيين الخليجيين، أمس، على هامش استضافة الدوحة الاجتماع الأول من الدورة السابعة والعشرين للهيئة الاستشارية.

وقال جاسم البديوي: نوجه تحية لدولة قطر حكومة وشعباً، واللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا على الإعداد والتنظيم المميز للبطولة، متمنياً التوفيق والنجاح للمنتخبات الخليجية وأن تحقق إنجازات في هذه البطولة، وخصوصاً أن دولنا الخليجية لها تاريخ عريق ونجاحات كبيرة نعتز بها في هذا المجال، موضحاً أن أجواء بطولة كأس آسيا 2023 بقطر ذكرتنا بأجواء مونديال 2022، وهو تركيز أنظار العالم كله على منطقة الخليج وبالتحديد على الدولة المستضيفة لهذا الحدث الكبير الذي تفتخر بها جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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