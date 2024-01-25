البطران: منتخبنا يمضي في الطريق الصحيح وعلينا دعمه معنوياً

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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راهن يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، على قدرة منتخبنا الوطني على مواصلة مشواره في بطولة كأس آسيا المقامة حالياً بقطر بعد تأهله إلى مرحلة دور الستة عشر التي يلتقي فيها طاجيكستان يوم الأحد المقبل، ذاكراً أن مشوار «الأبيض» لن يتوقف قبل نصف النهائي على أقل تقدير، مؤكداً أن المنتخب يمضي في الطريق الصحيح وسيكون أفضل وأقوى في المستقبل القريب، مشيراً إلى أهمية تقديم الدعم المعنوي له والصبر عليه حتى يحقق كل الطموحات التي تليق بنجاحات دولة الإمارات على الصعد كافة.

وقال البطران في حديث لـ «البيان»: إنه كان على ثقة بنجاح المنتخب في مهمته الآسيوية الأولى بنيل بطاقة التأهل وتجاوز محطة البداية، من واقع الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة ولكرة القدم على وجه الخصوص، ذاكراً أن المنتخب أيضاً أثبت كفاءته وتميزه في مباراته الأولى أمام هونغ كونغ.

وأضاف: صحيح أننا كنا نأمل في نتائج ومستويات أفضل بالمرحلة الأولى لكن الجيد في الأمر أن المنتخب حقق هدفه بالتأهل، رغم أنه قدم عناصر شابة جديدة بقيادة جهاز فني ما زال في مرحلة البناء الأولى ويحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يقدم أفضل من الذي قدمه سابقاً.

مكاسب

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات إلى أهمية النظر إلى المكاسب التي حققها المنتخب من مشاركته الآسيوية حتى الآن، مبيناً أن المنتخب منح فرصة المشاركة للاعبين صغار اكتسبوا خبرة المباريات الكبيرة، وبإمكانهم مواصلة المشوار في الملاعب لسنوات طويلة مقبلة، مشيراً إلى أن تألق عناصر الخبرة والشباب خلق منافسة قوية بين اللاعبين، وأن هذه المنافسة من شأنها أن تساهم في تطوير قدرات المنتخب وتقدم له العديد من الحلول البديلة التي تساعده في البطولة الحالية ومشاركاته الخارجية المقبلة.

وشدد البطران على أهمية التفاؤل بالمنتخب وتقديم الدعم المعنوي له، وقال: منتخبنا الآن يحتاج إلى الدعم وليس إلى النقد، يجب أن نؤمن بقدراته وأن نقف خلفه سواء بالحضور في المدرجات أم بدعمه معنوياً من على البعد، صحيح أن النقد يساهم في تصحيح الأخطاء لكن لابد من اختيار التوقيت المناسب، كما أن هنالك أجهزة فنية وإدارية ترصد وتعرف كل التفاصيل وستقوم بدورها على الوجه الأكمل بعد الفراغ من المهمة الآسيوية.

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