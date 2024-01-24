ترتيب هدافي كأس أسيا

المصدر: وكالات

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انفرد النجم العراقي أيمن حسين بصدارة ترتيب هدافي كأس آسيا المقامة في قطر وذلك بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على نظيره الفيتنامي اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل أيمن حسين هدفين في الدقيقتين 73 و"90+12" من ركلة جزاء، ليساهم في فوز العراق بنتيجة 3-2 وإنهائه دور المجموعات بالعلامة الكاملة (3 انتصارات في 3 مباريات).

ورفع أيمن حسين رصيده إلى 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي كأس آسيا بفارق هدفين عن القطري أكرم عفيف والياباني أياسي يويدا.

وفي ما يأتي ترتيب الهدافين في كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر:

1- العراقي أيمن حسين – 5 أهدف

2 - القطري أكرم عفيف – 3 أهداف

- الياباني أياسي أويدا - 3 أهداف.

4- يتشارك 11 لاعبا المركز الرابع برصيد هدفين لكل لاعب وهم جاكسون إيرفاين (أستراليا)، مهدي قائدي ومهدي طارمي (إيران)، تاكومي مينامينو (اليابان)، محمود المرضي، موسى التعمري (الأردن)، لي كانغ-إن (كوريا الجنوبية)، سوباتشاي شايدد (تايلاند)، سلطان عادل، يحيى الغساني (الإمارات)، عدي الدباغ (فلسطين).

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