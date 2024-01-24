كأس آسيا 2023.. دموع مصرية في ليلة سوريا التاريخية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق منتخب سوريا إنجازًا تاريخيًا بعدما تأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023، إذ لم يسبق لنسور قاسيون في تاريخهم تخطي دور المجموعات من البطولة القارية.

وانخرط المصري محمود فايز مساعد هيكتور كوبر، في البكاء بشدةٍ بعد تحقيق المنتخب السوري لإنجاز الصعود إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023.

وتمكّن منتخب سوريا من التأهل كأحد المنتخبات الأفضل التي احتلت المركز الثالث، حيث حصد 4 نقاطٍ، وحل خلف أستراليا وأوزباكستان في ترتيب المجموعة الثانية.

وضرب منتخب سوريا موعدًا في دور الـ 16 مع المنتخب الإيراني، والذي ظفر بدوره بـ 9 نقاطٍ ليهيمن على صدارة المجموعة الثالثة، وكان كوبر بصدد الحديث إلى مراسلي إحدى القنوات التلفزيونية، حيث وقف فايز إلى جانبه ليتولى الترجمة من الإسبانية إلى العربية.

وأجهش فايز بالبكاء بعد تأكيد تأهل المنتخب السوري كأحد أفضل الثوالث، قبل أن يقدم على احتضان مراسل القناة التلفزيونية.

وفي وقتٍ لاحقٍ، لجأ فايز إلى حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، حيث كتب: "سوريا في القلب، أن يرتبط عملك بشعب وأهل وضغوطات وآمال وطموحات، وأن ترسم البسمة ولو لدقيقة على وجوههم في وسط المعاناة والألم".

وواصل: "أهل سوريا وشعبها الطيب الصبور، وشوارع دمشق وأصالتها، ورجاء الناس في الفوز، وأمل جديد في الغد، شكرًا للاعبين على التأهل التاريخي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز