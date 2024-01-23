بينتو: علينا أن ننافس بقوة وأن نكون هادئين

المصدر: دبي - البيان

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أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، أن المباراة أمام المنتخب الإيراني في الجولة الثالثة، تعد مهمة للغاية بالنسبة لـ«الأبيض»، لأنها الأخيرة في مرحلة مجموعات كأس آسيا، وأكد المدرب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن المنتخب جاهز لخوض اللقاء.

وتحدث باولو بينتو عن المنافس، مبيناً أن منتخب إيران لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين الذين يشاركون في مستويات تنافسية عالية، ويتمتعون بخبرة ميدانية واسعة من خلال مشاركاتهم مع الأندية والمنتخب، وأنهم لعبوا مع بعضهم لفترات طويلة، ولم يشهد المنتخب تغييراً كبيراً في طريقة اللعب.

وقال بينتو: «نعرف منتخب إيران جيداً، وواجهناه من قبل وأدرك أن المباراة لن تكون سهلة، ونحتاج للعب مباراة جيدة على مستويات عديدة، وعلينا أن ننافس بقوة وأن نكون هادئين، حتى نتمكن من الحصول على أفضل نتيجة ممكنة».

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